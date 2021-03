Amazfit GTS è uno smartwatch di fascia media perfetto per gli sportivi, oggi è in offerta su Amazon a 104,99€. Per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon da 25 euro e procedere all’acquisto, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

Amazfit è un brand molto amato dagli utenti, si tratta di una costola di Xiaomi che negli ultimi anni è arrivata sul mercato italiano con una serie di smartwatch piuttosto interessanti. I suoi dispositivi indossabili vantano caratteristiche e funzionalità degne di marchi più blasonati ma proposti a prezzi alquanto aggressivi. Oggi va in sconto il GTS, uno dei modelli più venduti della casa cinese, uno sportwatch completo e intuitivo che strizza l’occhio al design di Apple Watch. Il piccolo display da 1.65 pollici presenta una leggera curvatura ai bordi e va ad incassarsi nella cassa in alluminio, per un peso complessivo di soli 32g.

Lo smartwatch si connette allo smartphone via Bluetooth, l’applicazione “Zepp” per Android e IOS permette di monitorare fino a 12 attività sportive: Corsa all’aperto, Walking, Ciclismo all’aperto, Ciclismo indoor, Tapis roulant, Ellittica, Arrampicata e altre. Amazfit GTS resiste all’acqua e può essere immerso fino a 50 metri di profondità.

La batteria integrata garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con una sola carica, questo consente di portare lo smartwatch in viaggio senza mettere in valigia l’apposito caricatore.

Oggi Amazfit GTS va in offerta su Amazon a 104,99€, applicando il coupon da 25 euro in fase d’acquisto. In questa fascia di prezzo si tratta di uno dei wearable più interessanti per rapporto qualità/prezzo.

