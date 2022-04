Amazfit GTS a PREZZO STRACCIATO per poche ore (-52%)

L'ottimo Amazfit GTS torna in offerta su Amazon a 59,99€, un prezzo mai visto prima con uno sconto del 52% rispetto al listino solito. Un'occasione da non perdere per portarsi a casa uno smartwatch completo e versatile ad un prezzo piccolissimo.

Si tratta di un'offerta lampo, destinata a scadere entro qualche ora. Il fantastico orologio smart del brand dell'ecosistema Xiaomi è perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di integrarsi alla perfezione con il proprio smartphone Android o iPhone. Si connette al cellulare via bluetooth 5.0 e si configura tramite l'apposita applicazione.

Disponibile in diverse colorazioni, la variante in offerta oggi ha il cinturino in silicone di colore rosso. Al design squadrato si affianca un display da 1.65 pollici protetto da un vetro con curvatura 2.5D e installato su una cassa in policarbonato, per un peso complessivo di circa 32 grammi.

Amazfit fa del rapporto qualità/prezzo il suo principale punto di forza, portando caratteristiche tipiche di prodotti ben più costosi a prezzi parecchio competitivi. Questo modello è in grado di assistere gli sportivi, tenendo traccia dei progressi e restituendo grafici accurati consultabili tramite l'applicazione. Non manca la possibilità di ricevere e rispondere alle notifiche direttamente dal polso, controllando anche i passi, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

Il sistema operativo consente di ricevere le notifiche al polso e di modificare il quadrante scegliendo tra le diverse opzioni disponibili, inoltre si può sostituire il cinturino con un modello compatibile in silicone, tessuto o acciaio.

Oggi è possibile acquistare l'ottimo Amazfit GTS in offerta su Amazon a 59,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.