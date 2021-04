Amazfit GTS si trova in offerta su Amazon a 102,41€, allo sconto preapplicato del 15% si aggiunge un ulteriore coupon da 8 euro. Per accedere all’offerta completa occorre selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello.

Amazfit è un brand molto amato dagli utenti, si tratta di una costola di Xiaomi che negli ultimi anni è arrivata sul mercato italiano con una serie di smartwatch piuttosto interessanti. I suoi dispositivi indossabili vantano caratteristiche e funzionalità degne di marchi più blasonati ma proposti a prezzi alquanto aggressivi.

Questo Amazfit GTS ha un design squadrato che strizza l’occhio allo smartwatch di Apple, il display da 1.65 pollici è protetto da un vetro con curvatura 2.5D e con la cassa in plastica si ha un peso complessivo di circa 32 grammi. Non manca la possibilità di personalizzare il quadrante, scegliendo tra le versioni digitali e simil-analogiche incluse nel sistema, inoltre si può sostituire il cinturino con un modello compatibile in silicone, tessuto o acciaio.

Il produttore dichiara per Amazfit GTS un’autonomia fino a 14 giorni, sfruttando lo smartwatch per ricevere notifiche e tracciare l’attività fisica. Il sistema operativo proprietario include fino a 12 modalità sportive differenti, grazie alla resistenza all’acqua si possono monitorare anche le sessioni di nuoto in piscina.

Oggi Amazfit GTS si trova in offerta su Amazon a 102,41€, grazie allo sconto del 15% al quale si aggiunge un coupon da 8 euro da applicare in fase d’acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Smartwatch