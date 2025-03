Amazfit GTS 2: smartwatch con Alexa in MEGA SCONTO per le Offerte di Primavera

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è in sconto ad un prezzo eccezionale anche Amazfit GTS 2: questo eccezionale smartwatch con display AMOLED e Alexa integrata, utile per fitness e salute, può essere tuo a soli 59,90 euro invece di 101,41. Con spedizione Prime e consegna in un giorno sarà a casa tua in un attimo.

Amazfit GTS 2: lo smartwatch ideale per il monitoraggio di fitness e salute

Amazift GTS 2, in questo modello, è dotato di una cassa da 43mm con schermo AMOLED capace di garantirti colori brillanti e un design moderno, perfetto sia per lo sport che per l’uso quotidiano.

Tra le varie funzioni a disposizione avrai la chiamata bluetooth per rispondere direttamente dall’orologio senza dover prendere il telefono e Alexa integrata con cui controllare la tua casa smart, impostare sveglie o ricevere informazioni con un semplice comando vocale. Inoltre, potrai eseguire azioni anche senza connessione a internet.

Con la memoria interna da 3GB potrai salvare fino a 600 brani da ascoltare direttamente dallo smartwatch, con o senza cuffie, mentre per gli sportivi ecco il monitoraggio di oltre 90 modalità di allenamento e la resistenza 5 ATM all’acqua che lo rende perfetto anche per il nuovo.

Con GPS integrato e sensori avanzati che monitorano battito cardiaco, ossigenazione del sangue (SpO2), livelli di stress e qualità del sonno, è un vero tuttofare che combina tecnologia, stile e benessere. Acquistalo ora in sconto a soli 59,90 euro.