Amazfit GTS 2 Mini è in offerta su Amazon a soli 79,90€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un coupon di 10,00€. Le spedizioni, inoltre, sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Uno smartwatch semplice ma con tutto al posto giusto: Amazfit GTS 2 Mini

In colorazione verde acqua, Amazfit GTS 2 Mini risplende. Il design lineare e semplice lo rende adatto sia per lui che per lei, configurandosi come un prodotto unisex e casual.

La cassa dalla forma quadrata possiede delle rifiniture in argento. Al suo interno è invece custodito un display a colori, AMOLED e touch. L'ampiezza di 1,55 pollici non è da sottovalutare visto che consente la lettura delle notifiche in modo agevolato.

Dedicato a coloro che amano praticare sport quotidianamente, l'orologio presenta più di 70 modalità di allenamento. Essendo impermeabile fino a 5 ATM, può essere utilizzato anche in quelli che sono gli sport acquatici senza alcuna paura. Non mancano, infine, le rilevazioni standard inerenti ai passi e alle calorie.

Anche dal punto di vista del benessere se la cava grazie ai suoi sensori che monitorano il ciclo femminile, la frequenza cardiaca, il sonno, il livello di ossigeno nel sangue e i livelli di stress.

Da non dimenticare la batteria che vanta un'autonomia di 14 giorni.

Per ultimo, ma non per importanza, l'orologio vanta al suo interno Amazon Alexa Built In: basterà chiedere per ricevere risposta.

Puoi acquistare Amazfit GTS 2 Mini in colorazione verde su Amazon a soli 79,90€. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario sono gratuite ma operate in circa sette giorni.

Attiva il coupon di 10,00€ per ottenere lo sconto, la promozione è valida fino al 6 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch