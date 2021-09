Amazfit GTR3 e GTS3: ecco la data di lancio UFFICIALE

I dispositivi indossabili delle serie Amazfit GTR 3 e GTS 3 sono in arrivo nelle prossime settimane; stando a quanto si legge, Huami li presenterà il 12 ottobre prossimo.

Amazfit GTR3 e GTS3: cosa sappiamo?

L'OEM cinese Huami ha confermato oggi che terrà la sua conferenza globale annuale di lancio di nuovi prodotti Amazfit 2021 il 12 ottobre, all'interno della quale lancerà i dispositivi indossabili facenti parte della line-up Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3.

Come indica il nome stesso, i terminali verranno commercializzati come successori dei vecchi GTR 2 e degli smartwatch della gamma GTS 2 lanciati lo scorso anno.

Sebbene la società non abbia rivelato quali saranno le funzionalità a bordo dei futuri prodotti indossabili in termini di caratteristiche e specifiche, alcuni dettagli sono già noti a causa di numerose fughe di notizie.

Il GTR 3 è stato recentemente avvistato nel database del regolatore brasiliano Anatel con il numero di modello A2035; il device avrà lo stesso corpo circolare del suo predecessore e due pulsanti sul lato destro.

Come molti altri smartwatch, anche questo verrà fornito con il supporto per il monitoraggio della frequenza cardiaca e con il sensore per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Resta da vedere se l'azienda aggiornerà questo, includendo la misurazione della pressione sanguigna.

Si afferma inoltre che il GTR 3 sarà resistente all'acqua fino a 5 ATM e sarà alimentato da una batteria da 440 mAh, che dovrebbe essere sufficiente per far funzionare il dispositivo per circa due settimane con una singola carica.

Per saperne di più su questi imminenti device indossabili intelligenti di Amazfit, incluse caratteristiche, specifiche, prezzi e disponibilità, dovremo aspettare l'evento di lancio ufficiale che è previsto tra un paio di settimane. Restate connessi con noi per non perdervi nessuna novità.