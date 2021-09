Amazfit Bip U Pro con Alexa e GPS a 59€ su eBay: REGALONE

Amazfit Bip U Pro non è uno smartwatch qualsiasi, ma un wearable prodotto da un brand leader nel settore e – sopratutto – super ricco di funzionalità. Ad esempio, a bordo c'è infatti il supporto al GPS così come all'assistente vocale Alexa: due funzionalità che raramente trovi su un dispositivo, soprattutto a questo prezzo. Adesso poi è anche in gran sconto su eBay: lo porti a casa a 59€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: pochi pezzi a disposizione.

Amazfit Bip U Pro in gran sconto su eBay

Un wearable con fortissima vocazione sportiva, è innegabile. La presenza del GPS integrato è un boost non indifferente: quando ti alleni – ad esempio vai a correre – tieni traccia del tuo percorso con precisione, non solo stimando la distanza percorsa. Puoi lasciare lo smartphone a casa quando ti alleni, senza rischiare che si rompa, tanto ci pensa il tuo dispositivo da polso a tracciare tutto.

Oltre a questo, questo gioiellino è anche un validissimo assistente: leggi tutte le notifiche in arrivo e controlli i parametri fondamentali della salute, sia mentre ti alleni che durante l'intera giornata. La chicca finale, è la possibilità di sfruttare dal polso Alexa, chiedendole – ad esempio – di gestire la tua casa smart.

Non perdere l'occasione di portare a casa l'eccezionale Amazfit Bip U Pro a prezzo ridicolo da eBay: completa rapidamente l'ordine per averlo a 59€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. Sii rapido: pochi pezzi a disposizione.