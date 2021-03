Sei in cerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto esclusivo di 30,09€ che rende questo wearable più accessibile. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Amazfit GTR: le specifiche di questo smartwatch

Possente ed elegante, Amazfit GTR è uno smartwatch principalmente pensato per un polso che abbia voglia di audacia. La sua struttura non passa inosservata, soprattutto quando abbinato al suo cinturino color cuoio.

La cassa da 47 millimetri è realizzata in acciaio inossidabile e custodisce al suo interno un display AMOLED Retina da 1,39 pollici. Grazie alle sue dimensioni la visuale è ampia e ospita un numero discreto d’informazioni.

Lo smartwatch è un ottimo assistente in quanto offre la possibilità di consultare notifiche, SMS e messaggi provenienti da app come WhatsApp, Messenger e Instagram. Nel momento in cui rileva che si è da troppo tempi seduti, avvisa il suo utilizzatore di alzarsi e fare del movimento. Presenti anche ulteriori funzioni.

Per quanto riguarda il lato fitness, invece, GTS vanta 12 modalità sportive. Sono presenti anche gli sport acquatici visto la sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Lo smartwatch, inoltre, effettua un’analisi di una serie di parametri come contapassi, calorie bruciate, distanze percorse oltre a vantare un cardiofrequenzimetro integrato e il monitoraggio del sonno.

Degna di nota, infine, è la personalizzazione che si può fare del quadrante: sono disponibili più di 100 design diversi per sbizzarrirsi a volontà.

Presente sia il GPS che il GLONASS.

Puoi acquistare Amazfit GTS a soli 99,90€ su Amazon.

