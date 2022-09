Amazfit GTR e GTS 4 arrivano in Italia: prezzi e novità dei nuovi smartwatch

Arriva anche in Italia la quarta generazione degli indossabili Amazfit GTR e GTS. I nuovi smartwatch si presentano con un’unica tecnologia di antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare che permette di avere un posizionamento ad alta precisione. Da segnalare inoltre l’ampio display HD AMOLED e le nuove funzioni sportive avanzate, il tutto racchiuso in un design rinnovato ed elegante.

Progettati per ispirare uno stile di vita più sano e attivo, gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 199,90€ da Euronics ed entro il 1° ottobre presso i canali ufficiali di Amazfit e altri rivenditori.

Amazfit GTR 4 e GTS 4: le principali novità e le caratteristiche tecniche

Tra le novità più importanti di Amazfit GTR 4 e GTS 4 c’è da segnalare:

Antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, al top della categoria

Oltre 150 modalità sportive e riconoscimento intelligente degli esercizi

e riconoscimento intelligente degli esercizi Altoparlante incorporato, trasmissione di dati sportivi in diretta, memorizzazione e riproduzione della musica

Design classico all’alta moda

Sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG aggiornato

aggiornato Modalità di risparmio della batteria in grado di durare per 14 giorni consecutivi

in grado di durare per 14 giorni consecutivi Sistema operativo Zepp OS 2.0 aggiornato, con layout, temi personalizzabili e più app a disposizione

Con assistente vocale Alexa integrato, entrambi gli smartwatch sono disponibili in diverse palette di colori per accontentare le esigenze e i gusti di tutti. Con GTR 4 abbiamo una lunetta in vetro antiriflesso, una cornice metallica e una corona classica ispirata alle auto sportive.

Più sottile e leggero è invece GTS 4, con un telaio centrale in lega di alluminio e una corona di navigazione tagliata a gemma. Il device dispone anche di un display HD AMOLED da 1.75 pollici per un impressionante rapporto schermo/corpo del 72,8% e 341 ppi.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono disponibili come detto presso Euronics al prezzo consigliato di 199,90€ e presto anche presso i canali ufficiali Amazfit e altri rivenditori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.