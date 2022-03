Amazfit GTR con display AMOLED e GPS torna a 59€: da non perdere

L'ottimo Amazfit GTR, smartwatch top di gamma dotato di display AMOLED e GPS integrato, torna in gran sconto su Amazon a prezzo super accessibile. Puoi portarlo a casa a 59€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, prima che termini di nuovo, basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo.

Amazfit GTR crolla di nuovo su Amazon: ottimo affare

Un wearable pensato per chi non rinuncia a mettere d'accordo tecnologia e stile. Bello da indossare, si abbina senza problemi ad outfit casual chic, impreziosendolo. L'ampio display AMOLED ad altissima visibilità ti permette di controllare dal polso notifiche e avvisi in qualsiasi contesto di luminosità.

L'elevata autonomia energetica è pensata per permettere a questo gioiellino di affiancarti praticamente in qualsiasi attività. Sfrutta il GPS integrato per monitorare con estrema precisione le tue sessioni di allenamento, tenendo traccia con precisione dei risultati. Anche il nuoto è supportato, naturalmente.

Ancora, si tratta di un dispositivo perfetto come compagno per la salute. Controlli il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e non solo. Ovviamente, tutti i dati sono raccolti all'interno dell'applicazione per Android e iOS e potrai verificarli in ogni momento.

Un dispositivo che certamente non passa inosservato per design e caratteristiche quindi. Perché prendere uno smartwatch economico, quando puoi puntare al top spendendo comunque pochissimo? Il momento di fare un affare con Amazfit GTR è adesso. Per portarlo a casa a 59€ circa appena, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Come al solito, durerà pochissimo: approfittane adesso.