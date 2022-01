Amazfit GTR 42 mm con GPS a 59€: la BOMBA è esplosa su Amazon

Lunedì di sconti preziosi su Amazon, anche su prodotti come Amazfit GTR 42 mm, che mai diresti di poter prendere a 59€ circa appena. Dotato di GPS integrato, si tratta di uno smartwatch premium, che più bello e completo non potrebbe essere. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime,

Amazfit GTR 42 mm: prezzo Amazon assurdo

Non si può negare: questo wearable è bellissimo. Non importa a quale outfit deciderai di abbinarlo, il successo è assicurato. Puoi personalizzare lo schermo AMOLED ad alta visibilità come preferisci, grazie alle tantissime watch face disponibili.

Sfruttalo per la gestione rapida di notifiche e avvisi, ma non solo. Utilizzalo come monitor per la salute, sfruttando il suo potenziale per controllare parametri importanti come il battito cardiaco e la quantità di ossigeno nel sangue.

Al momento di allenarti, lascia il tuo fedele alleato al polso. Il GPS integrato – e le 12 tipologie di workout integrate – ti permetteranno di tenere traccia delle tue performance con estrema precisione. Spazia dallo sci al nuoto, Amazfit GTR è pronto ad accompagnarti senza alcun problema.

Super leggero, e dotato di ottima autonomia energetica, è uno smartwatch che non scende a compromessi. A questo prezzo, complici le ottime promozioni Amazon del momento, è un autentico affare. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averlo a 59€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.