Amazfit GTR 42 mm con GPS: a 54€ è un REGALO (solo Amazon)

Amazfit GTR è uno smartwatch pazzesco, che non manca di avere anche il GPS integrato. La soluzione perfetta per il quotidiano, ma anche per affiancarti durante l'attività fisica. Con gli sconti Amazon dl momento, questo gioiellino lo porti a casa a 54€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit GTR: prezzo pazzesco su Amazon

Un dispositivo bellissimo esteticamente e super elegante. Il display AMOLED ad alta visibilità e incastonato in una cassa da 42 millimetri super bella. Tieni il tuo gioiellino sempre al polso e abbinalo praticamente a qualsiasi outfit. Divertiti a personalizzare il pannello, scegliendo fra le tantissime watch face disponibili.

Gestisci rapidamente notifiche, avvisi, promemoria e non solo: tutto senza dover prendere lo smartphone. Come anticipato, si tratta di un assistente validissimo per lo sport. Feature da tipico activity tracker, 12 modalità di work out specifiche e anche il GPS integrato. Quest'ultima caratteristica è super rara da trovare in un dispositivo che costa così poco. E infatti, se non fosse per gli sconti Amazon del momento, un wearable premium come questo sarebbe impossible da portare a casa a questo prezzo.

Affidati ad Amazfit GTR anche per tenere sotto controllo la salute: verifica del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno e non solo. Insomma, un ottimo smartwatch, che adesso porti a casa a prezzo bassissimo: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 54€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.