Amazfit GTR 4, smartwatch da URLO a prezzo SCONVOLGENTE su eBay

Questa offerta eBay ti permette di allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch economici degli ultimi tempi, ovvero l’ottimo Amazfit GTR 4 con cassa da 46 mm. Realizzato con materiali premium che gli conferiscono un look & feel che non teme assolutamente il confronto con smartwatch di marche ben più popolari, il wearable di Amazfit può essere tuo al prezzo shock di appena 179€.

Ricco di funzionalità avanzate per il tracking dell’attività fisica e della salute, il wearable del colosso hi-tech monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.43 pollici ad altissima risoluzione ed è anche completamente compatibile con iOS e Android.

Impossibile resistere a questa offerta eBay sul super smartwatch Amazfit GTR 4

Al design mozzafiato si aggiunge una scheda tecnica di tutto rispetto. Impossibile non sottolineare la presenza di un modulo GPS dual-band super preciso, il riconoscimento automatico degli esercizi fisici svolti (sia in palestra che all’aperto), una batteria di nuova generazione che ti garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con una singola ricarica e anche la presenza di un sensore HR per il tracking 24/7 del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

A questo prezzo non puoi davvero chiedere di meglio in uno smartwatch, a maggior ragione quanto include tutte le funzionalità avanzate che abbiamo visto nelle righe soprastanti. Mettilo subito nel carrello e preparati a un’esperienza di utilizzo che ti lascerà senza parole appena 1 secondo dopo averlo allacciato al polso.

