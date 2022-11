Amazfit GTR 3 Pro: mai visto un PREZZO così BASSO (Amazon)

Ottimo fare quello che sta proponendo adesso Amazon con cui puoi mettere al tuo polso uno smartwatch fantastico risparmiando quasi 59 euro. Di cosa stiamo parlando? Metti nel tuo carrello Amazfit GTR 3 Pro a soli 170,99 euro, invece che 229,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Proprio così, con questo ribasso pazzesco, poi accaparrarti questo smartwatch bellissimo al prezzo più basso di sempre. Si presenta con un design molto elegante con un display AMOLED da 1,45 pollici, 150 modalità sportive tra cui scegliere, GPS integrato e impermeabilità all’acqua fino a 50 metri. Insomma, un mostro, che oggi pagherai veramente poco.

Amazfit GTR 3 Pro: best buy al minimo storico

Amazfit GTR 3 Pro è molto versatile, lo potrai usare per fare sport, per il fitness per tutte le tue attività quotidiane. Possiede infatti 150 modalità sportive che ti permetteranno di tenerti in forma e di migliorare sempre di più la tua salute. Mentre svolge le attività fisiche il tuo smartwatch continuerà a monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le calorie bruciate e tanto altro.

Oltre a questo avrai la possibilità di connetterlo al tuo smartphone tramite Bluetoothe e quindi ricevere chiamate e controllare la tua musica senza tirare fuori dalla tasca il tuo smartphone. Puoi anche memorizzare fino a 470 brani senza doverli ascoltare in streaming. Nuota in mare o in piscina senza problemi, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri. Infine parlando di batteria, potrai tenerlo al polso per 12 giorni consecutivi.

Questa è veramente un’offerta da non farsi scappare. Ovviamente dovrai essere veloce perché farà gola a tanti e i pezzi disponibili potrebbero svanire da un momento all’altro. Per cui, vai su Amazon, spunta il coupon in pagina e acquista il tuo Amazfit GTR 3 Pro a soli 170,99 euro, invece che 229,90 euro. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.