Amazfit GTR 3 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 100€

L’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch che combina un design elegante con una vasta gamma di funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile. Oggi te lo raccomandiamo in particolar modo: può essere tuo ad un prezzo fantastico. Con l’attuale promozione su Amazon lo paghi meno di 100€: ti basta riscattare il coupon sconto da 20€.

Il GTR 3 ha una cassa di 45,8mm x 10,8mm e pesa 43 grammi, incluso il cinturino in silicone. Questo lo rende leggero e comodo da indossare tutto il giorno. Il display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel e 326 PPI è uno dei suoi punti di forza, offrendo colori vividi e un’ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa grazie a una luminosità di picco di 1000 nits.

L’Amazfit GTR 3 supporta oltre 150 modalità di allenamento, inclusi sport comuni come corsa, ciclismo, e nuoto, così come attività meno usuali come danza e sport da combattimento. Grazie al BioTracker 3.0, il GTR 3 offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), stress e respirazione. La funzione di misurazione a un tocco permette di rilevare rapidamente questi parametri in soli 45 secondi.

l sistema operativo Zepp OS offre un’esperienza fluida e personalizzabile, con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. La connettività Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile con lo smartphone, permettendo di ricevere notifiche, controllare la musica e utilizzare assistenti vocali come Alexa​.

La durata della batteria del GTR 3 è notevole, con Amazfit che dichiara fino a 21 giorni di utilizzo tipico e circa 10 giorni con uso intenso. Per tutti questi motivi, di stra-consigliamo di non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a solamente 99,90€.