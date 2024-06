Amazfit GTR 3 in offerta su Amazon: il migliore smartwatch sotto i 100€

L‘Amazfit GTR 3, attualmente in offerta su Amazon a 99,90€ con uno sconto del 16%, è una scelta formidabile per chi cerca uno smartwatch versatile e ricco di funzionalità ad un prezzo estremamente competitivo. Tantissima tecnologia sempre al polso, senza per questo dover spendere più di 200€. Oltre alle funzioni avanzate per la salute e lo sport, di lui ci convince moltissimo anche il design: estremamente pulito ed elegante, perfetto per ogni stile.

Il GTR 3 è dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel, che offre colori vividi e un’ottima leggibilità anche alla luce del sole grazie alla luminosità fino a 1000 nits. Lo schermo è protetto da un vetro temperato con rivestimento anti-impronta, garantendo una visione chiara e priva di distrazioni. Il dispositivo include anche un cinturino in silicone traspirante e intercambiabile, aumentando il comfort durante l’uso prolungato e durante l’attività fisica.

Dal punto di vista delle funzionalità, l’Amazfit GTR 3 è ben equipaggiato per il monitoraggio della salute e del fitness. Utilizza il sensore BioTracker 3.0 per misurare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress e la qualità del sonno. La funzione di misurazione a un solo tocco consente di ottenere rapidamente una panoramica di questi parametri in soli 45 secondi.

Il dispositivo supporta anche il monitoraggio di oltre 150 attività sportive, con la capacità di rilevare automaticamente sei tipi di allenamento, tra cui camminata, corsa e ciclismo. Insomma, ha davvero tutto ciò che ti serve per rimanere in forma: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€.