Amazfit GTR 3 in offerta a meno di 100€: rapporto qualità-prezzo senza rivali

L’Amazfit GTR 3 è attualmente in offerta su Amazon a 99,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 149,90€. Meno di 100€ per un prodotto completissimo, che offre tutto ciò che cerchi da uno smartwatch. A nostro avviso, è il wearable su cui puntare: non esistono tante altre opzioni con un rapporto qualità-prezzo così convincente.

Ma andiamo subito a vedere cosa lo rende così speciale. L’Amazfit GTR 3 è dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel, che garantisce colori vivaci e una visibilità chiara anche sotto la luce diretta del sole. Il design è elegante e moderno, con una cassa in lega di alluminio che conferisce al dispositivo un aspetto premium. Il cinturino è disponibile in diverse opzioni, che troverai sia su Amazon che sullo store ufficiale di Amazfit.

In termini di funzionalità, l’Amazfit GTR 3 offre un monitoraggio completo della salute, inclusi il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e la gestione dello stress. Il dispositivo supporta anche oltre 150 modalità sportive, rendendolo adatto per una vasta gamma di attività fisiche, dal jogging allo yoga. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, permettendo di utilizzarlo anche durante il nuoto.

Un altro punto di forza dell’Amazfit GTR 3 è la sua durata della batteria. Con un utilizzo normale, l’orologio può durare fino a 21 giorni con una singola carica, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Questo lo rende particolarmente pratico per chi ha uno stile di vita attivo e non vuole preoccuparsi di ricaricare spesso il dispositivo. Inoltre, il sistema operativo Zepp OS offre un’interfaccia utente fluida e intuitiva, con numerose app e widget disponibili per personalizzare l’esperienza d’uso​.

In altre parole: tantissima tecnologia per la salute e lo sport sempre al tuo polso. E il tutto, ancora per poco tempo, a meno di 100€: un prezzo che ti consiglio di non farti assolutamente scappare.