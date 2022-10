Amazfit GTR 3, FOLLIA di Amazon: prezzo REGALO per l'ottimo smartwatch

Questa offerta di Amazon ti permette di acquistare il super smartwatch Amazfit GTR 3 al prezzo più vantaggioso di sempre, merito di un esclusivo coupon di 30€. Ad appena 119€, infatti, solo oggi hai la possibilità di spuntare la voce “Applica coupon 30€” presente nella pagina di Amazon per mettere nel carrello l’ottimo smartwatch a un prezzo super economico.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel premium e appagante, il wearable di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista. Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED da 1.39 pollici ad altissima risoluzione, mentre la cassa in alluminio è super leggera e resistente.

Offerta Amazon incredibile per il bellissimo Amazfit GTR 3: affare d’oro

Ad appena 119€, inoltre, hai tutto ciò che puoi richiedere in uno smartwatch: oltre ad avere sempre Alexa al tuo polso per controllare la smart home (e non solo) direttamente al tuo polso, il wearable è anche impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), monta un precisissimo modulo GPS e una batteria con una autonomia di ben 21 giorni.

A tutto ciò si aggiunge anche un sensore HR che monitora costantemente i tuoi battiti cardiaci a riposo e sotto sforzo, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e poi il pieno supporto a più di 150 modalità di allenamento per aiutarti a migliorare le tue prestazioni in palestra e abbracciare uno stile di vita salutare.

Non farti scappare questa stupenda occasione di allacciare al polso uno degli smartwatch economici più apprezzati e popolari degli ultimi tempi. Mettilo subito nel carrello e ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 30€” per pagare Amazfit GTR 3 appena 119€ invece di 149€.

