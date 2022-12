Amazfit GTR 3 a soli 120€: REGALO di Amazon di fine anno

Se state cercando un nuovo smartwatch potente, elegante, con un bel display, generoso, dall’autonomia esagerata e realizzato con materiali di punta, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Amazfit GTR 3, un prodotto unico che oggi si può portare a casa con soli 119,90€ al posto di 149,90€. Questo è un wearable eccellente, che gode anche delle spese di spedizione gratuite, così non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa.

Fra le altre cose, non possiamo non citare la consegna rapida in pochissimi giorni, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023 e anche di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis. Tutto questo (e anche molto di più) se acquistate dal portale di Amazon, che vi darà anche l’accesso rapido all’abbonamento a Prime Video, la piattaforma di streaming on demand del sito dove potrete trovare all’interno show come LoL, The Boys e molti altri ancora.

Amazfit GTR 3: il miglior wearable per Android e non solo

In primo luogo citiamo che gode dell’assistente vocale di Alexa, sì proprio quello di Amazon, che vi farà impostare con rapidità un allarme, una sveglia, e non solo. Potrete usare il wearable come se fosse un Echo Dot. C’è anche un pratico assistente vocale offline per le operazioni legate alla misurazione dei parametri sanitari o sportivi.

A tal proposito, citiamo le 150 modalità sportive che si possono scegliere e volendo, si può anche monitorare alcuni parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e non solo.

Ottima la batteria che ha una durata eccezionale: 21 giorni con una singola carica. In più, l’estetica di questo smartwatch è premium: raffinato, classico, con un pannello AMOLED da 1,39 pollici.

Non perdete l’occasione di fare vostro questo gioiello (è compatibile con Android mediante l’app ZeppOS o anche con iOS) a soli 119,90€ al posto di 149,90€.

