Amazfit GTR 2e: MINIMO STORICO su Amazon, neanche 70€

Cosa vorresti da uno smartwatch? Grande autonomia, resistenza all’acqua, tante funzioni per le attività sportive e magari la possibilità di gestire le chiamate e i messaggi? Allora stai pensando ad Amazfit GTR 2e, che oggi grazie a una speciale offerta di Amazon puoi avere a soli 69,99 euro.

Il design con cui si presenta è di un’eleganza e un fascino incredibile. La sua versatilità è sicuramente uno dei migliori punti di forza. Lo puoi indossare su un abito elegante o su dei vestiti casual. È adatto per fare sport o per una passeggiata, per andare a lavoro a scuola.

Fatti accompagnare da questo splendido smartwatch in ogni fase della tua giornata. Approfitta di questa offerta su Amazon e metti subito nel tuo carrello Amazfit GTR 2e a soli 69,99 euro, anziché 109,90 euro.

Amazfit GTR 2e: la potenza nel tuo polso

Sono 90 le modalità sportive che potrai scegliere, e al termine del tuo esercizio fisico, Amazfit GTR 2e ti mostrerà un rapporto analitico di quello che hai fatto, per migliorare sempre di più ed essere in forma. Inoltre grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri, non avrai problemi neanche a usarlo mentre nuoti.

Gode di un display AMOLED senza cornice che potrai personalizzare scegliendo tra 50 quadranti e tre colori differenti. Usa i comandi vocali per attivare le modalità sportive o aprire le funzioni di monitoraggio della salute. Oppure parla direttamente con Alexa, che è integrata in questo smartwatch.

Tienilo al polso quanto tempo desideri perché non si scarica mai. Ha un’autonomia di 24 giorni. GTR 2e non solo uno smartwatch ma uno stile di vita, un look, una scelta di essere. Allora scegli il meglio, non ti accontentare, e approfitta dell’offerta di Amazon. Acquista il tuo Amazfit GTR 2e a soli 69,99 euro.

