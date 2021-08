Se sei in cerca di un nuovo smartwatch ti trovi proprio nel posto giusto visto che Amazfit GTR 2e è in promozione su Amazon. Disponibile a soli €105,80, te lo porti a casa risparmiando più di €40 il che è un vero e proprio affare. Le spedizioni sono ovviamente gratuita e veloci in tutta Italia così che tu lo possa ricevere In men che non si dica.

Amazfit GTR 2e: uno Smartwatch che chiama il tuo nome

Acquistare uno Smartwatch non sempre è semplice soprattutto perché il mercato è pieno di diversi modelli. Optando per un Amazfit, tuttavia, vai proprio sul sicuro visto che è un brand amato da moltissimi utenti e che non delude mai i suoi consumatori. Questo modello, in particolare, ti offre un dispositivo completo e che utilizzi praticamente per tutto.

Con il suo display dalla forma rotonda a colori e con pannello AMOLED hai una visione perfetta di tutti i dati che ti vengono mostrati. Puoi personalizzare il quadrante nelle impostazioni così da renderlo più vicino al tuo stile, in particolar modo hai a disposizione 50 stili e 40 display Always on.

Al suo interno sono integrati numerosi sensori che ti permettono di tenere sotto controllo sia il benessere che il fitness. In particolar modo, portandolo al polso puoi accedere ai dati relativi alla frequenza cardiaca e al sonno, per esempio. Le modalità sportive sono in totale 90 e ti permettono di praticare qualunque sport tu ami di più. Con l'impermeabilità fino a 50 metri di profondità la utilizzi anche in acqua senza mai dover ti fare problemi.

Infine, la batteria integrata ti offre fino a 24 giorni di utilizzo, il che è un vero portento.

Non ti resta che acquistarlo per poterlo amare anche tu. Ordina il tuo Amazfit GTR 2e su Amazon a soli €105,80. Lo ricevi gratuitamente a casa grazie alla sottoscrizione Prime in pochissimo tempo. Se però non sei cliente, non ti preoccupare perché le consegne sono gratuite anche per te se opti per i punti di ritiro.

