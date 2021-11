Amazfit GTR 2e a 89€: BOMBA top di gamma quasi a metà prezzo

Amazfit GTR 2e è uno smartwatch top di gamma eccezionale. Ampio display AMOLED, appeal casual chic perfetto per ogni outfit e un sacco di funzionalità. Con gli sconti Amazon del momento, risparmi quasi il 50% e lo porti a casa a 89,90€ invece di 149,90€. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi a disposizione.

Amazfit GTR 2e a prezzo super su Amazon

Un wearable bellissimo sotto il profilo estetico. Un ampio pannello AMOLED da 1,39″, perfetto per leggere dal polso notifiche, avvisi, promemoria, sveglie, meteo, chiamate in arrivo e non solo.

Un validissimo alleato per lo sport, grazie alle funzionalità di activity tracker e non solo. Infatti, integra ben 90 modalità di workout specifiche: scegli la tua preferita e tieni traccia delle tue performance, scaricando poi tutti i dati all'interno dell'applicazione. Questo gioiellino vanta anche la certificazione 5ATM, che lo rende perfetto da usare in acqua.

Per finire, si tratta di un validissimo monitor per la salute: battito cardiaco misurato H24 e non solo. Oltre alla funzionalità di valutazione della qualità del riposo notturno, è anche possibile stimare la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Insomma, uno smartwatch eccezionale, con display ad altissima visibilità, adesso a prezzo assurdo. Non perdere l'occasione di portare a casa Amazfit GTR 2e in sconto di quasi il 50%: portalo adesso a casa a 89,90€ invece di 149,90€.