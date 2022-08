Amazfit GTR 2e a 79€, una BESTIA: smartwatch premium, prezzo ridicolo

L’eccezionale Amazfit GTR 2e è in sconto su Amazon a prezzo inaspettato. Puoi portare a casa uno smartwatch super premium a prezzo ridicolo adesso. Ben 90 modalità sportive, compatibilità con l’assistente vocale Alexa e un appeal estetico impressionante. Non perdere la ghiotta occasione del momento e accaparratelo a 79€ circa appena prima che finisca: completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazfit GTR 2e: lo sconto eccezionale è su Amazon

Uno smartwatch premium sotto la soglia dei 100€. Un ampio display in cassa rotonda e un appeal estetico elegante, che però buon essere facilmente abbinato anche agli outfit più sportivi. In un attimo, e senza fatica, gestisci dal polso notifiche, promemoria, avvisi e non solo.

Sono 90 le modalità sportive a tua disposizione, che ti permetteranno di monitorare in modo efficace e puntuale tutte le tue sessioni di allenamento. I dati saranno sempre disponibili all’interno dell’applicazione per Android e iOS. Ovviamente, massima attenzione anche alla salute. Oltre al monitoraggio H24 del battito cardiaco, puoi tenere sotto controllo la quantità di ossigeno nel sangue, i livelli di stress e anche la qualità del riposo notturno. Tutto con precisione.

Per finire, impossibile non sottolineare la bellezza di questo dispositivo, che puoi impreziosire personalizzando lo schermo, scegliendo fra i tanti quadranti a disposizione quello che ti piace di più. Amazfit GTR 2e, a questo prezzo, è la tua occasione per mettere al polso uno smartwatch premium a prezzo piccolissimo. Non perdere la ghiotta occasione del momento e fai il tuo affare su Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 79€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la promozione è limitata.

