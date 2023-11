Amazfit GTR 2 tocca il MINIMO STORICO a Black Friday (-31%)

Se hai aspettato finora per avvalerti degli sconti Black Friday di Amazon possiamo dire che è valsa la pena attendere. Oggi puoi mettere le mani su uno smartwatch spettacolare e a molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Amazfit GTR 2 a soli 89,90 euro, invece che 129,90 euro.

Ebbene sì, se fai presto puoi beneficiare di uno sconto fantastico del 31% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 40 euro sul totale. Non è certo una promozione che trovi ogni giorno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Amazfit GTR 2: chiama e parla con Alexa

Questo smartwatch ha davvero tantissime caratteristiche che lo rendono un wearable pazzesco. Te ne riassumo alcune qui sotto:

Chiamate Bluetooth: quando lo smartwatch è collegato al tuo cellulare puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Questo grazie a un microfono e un altoparlante che sono incorporati.

Sport: gode di oltre 90 app per lo sport e ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Inoltre è in grado di monitorare i dati del tuo corpo in tempo reale.

gode di per lo sport e ha il per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Inoltre è in grado di monitorare i dati del tuo corpo in tempo reale. Batteria: con una sola ricarica potrai tenerlo al polso per 11 giorni di utilizzo tipico.

Alexa: grazie all’integrazione di Alexa, puoi parlare con il tuo assistente vocale in ogni momento.

L’offerta come penso capirai, è destinata a durare poco, quindi sii rapido. Prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 2 a soli 89,90 euro, invece che 129,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.