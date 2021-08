Amazfit GTR 2 si trova in offerta su Amazon a 169,90€, lo sconto del 13% corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 25€ rispetto al prezzo di listino.

Uscito in contemporanea con GTS 2, Amazfit GTR 2 è la versione con quadrante circolare dello smartwatch top di gamma, con cassa in alluminio, cinturino intercambiabile e un ottimo sistema operativo.

Questo modello monta un display AMOLED di ottima qualità, le dimensioni generose del pannello permettono di visualizzare molte informazioni in un’unica schermata e di navigare agilmente all’interno dell’interfaccia sviluppata da Huami. Tramite le impostazione è possibile attivare la modalità Always-on, che lascia lo schermo attivo anche quando lo smartwatch è in stand-by, mostrando un quadrante meno luminoso in modo tale da non incidere particolarmente sull'autonomia.

Il GTR 2 si collega ai dispositivi Android e iOS tramite l'applicazione Zepp, che consente di configurare la ricezione di notifiche e di personalizzare in lungo e in largo il funzionamento dello smartwatch. Non manca la possibilità di cambiare la watchface scegliendo tra le tante disponibili, con interfacce digitale o simil-analogiche.

Amazfit dichiara che i suoi dispositivi resistono all'acqua fino a 5 ATM, possono essere immersi entro > senza subire danni o malfunzionamenti. Si tratta di una caratteristicha che permette di utilizzare lo smartwatch anche al mare o in piscina, per monitorare le proprie sessioni di nuoto.

All'interno della confezione di vendita troviamo un cinturino in silicone morbido, grazie allo sgancio rapido è possibile sostituirlo con facilità scegliendo uno tra i modelli compatibili in acciaio, in tessuto o in pelle.

Oggi Amazfit GTR 2 è disponibile in offerta su Amazon a 169,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

