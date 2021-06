Amazfit GTR 2 si trova in offerta su Amazon a 169€, con uno sconto del 13% e un risparmio effettivo di oltre 25 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta della seconda versione di uno degli smartwatch più apprezzati degli ultimi anni, nonché la versione con display circolare del GTS 2. Questo modello monta un display AMOLED di ottima qualità, le dimensioni generose del pannello permettono di visualizzare molte informazioni in un’unica schermata e di navigare agilmente all’interno dell’interfaccia sviluppata da Huami.

Il display integra un accurato sensore di luminosità automatica, che si occupa di tarare la luce emessa dal pannello per garantire una visibilità adeguata anche sotto la luce diretta del sole.

Amazfit GTR 2: App Zepp e Impermeabilità

Per collegare Amazfit GTR 2 allo smartphone è necessario scaricare l’applicazione Zepp disponibile per Android e iOS, sfutta il bluetooth 5.1 per una connessione rapida e stabile. All’interno dell’app è possibile personalizzare l’aspetto dell’orologio, accedendo all’apposita sezione e scaricando le moltissime watchface disponibili, sia digitali che simil-analogiche.

Amazfit dichiara che i suoi dispositivi resistono all’acqua fino a 5 ATM, possono essere immersi entro 50m di profondità senza subire danni o malfunzionamenti. Si tratta di una caratteristicha che permette di utilizzare lo smartwatch anche al mare o in piscina, per monitorare le proprie sessioni di nuoto.

All’interno della confezione di vendita troviamo un cinturino in silicone morbido, grazie allo sgancio rapido è possibile sostituirlo con facilità scegliendo uno tra i modelli compatibili in acciaio, in tessuto o in pelle.

Oggi è possibile acquistare Amazfit GTR 2 in offerta su Amazon a 169€, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch