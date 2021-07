Huami spoilera l'arrivo del nuovo Amazfit GTR 2 LTE; in poche parole, si tratta dell'iterazione Global dell'attuale GTR 2 eSIM. Ad aprile dello scorso anno, il colosso cinese ha annunciato il suddetto dispositivo, ossia una variante del GTR 2 uscito mesi or sono ma con il supporto alla SIM incorporata che consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate dal proprio orologio smart. Ora, lo smartwatch è destinato a ottenere un debutto in tutto il mondo.

Amazfit GTR 2 LTE: cosa sappiamo?

L'account Twitter ufficiale di Amazfit Global ha condiviso un video del prodotto dello smartwatch a distanza di pochi giorni dal suo debutto. Il teaser mette in evidenza alcune delle caratteristiche chiave dell'orologio come la connettività 4G, il supporto per 90 modalità sportive e lo spazio di archiviazione integrato. Huami non ha ancora rivelato quando verrà annunciato lo smartwatch, ma crediamo che oramai sia dietro l'angolo.

L'aggiunta di una eSIM LTE non sarà l'unica differenza con il modello standard. La versione venduta in Cina ha una capacità della batteria di 338 mAh più piccola rispetto alla batteria da 471 mAh all'interno della variante internazionale. Supponiamo che la compagnia abbia dovuto ridurre le dimensioni della batteria per fare spazio al modulo per la SIM fisica. Salvo queste due differenze, il resto delle specifiche rimangono le medesime.

In poche parole, si otterrà uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, il modulo NFC, il supporto al Wi-Fi a 2,4 GHz, il Bluetooth 5.0, il monitoraggio del sonno e rilevamento del livello di ossigeno nel sangue. Non di meno, il GTR 2 LTE dovrebbe anche ricevere la possibilità di essere utilizzato anche con l'assistente virtuale di Amazon, Alexa, già a partire dal debutto.

Per saperne di più in merito, vi invitiamo a restare connessi con noi. Nelle notizie correlate invece, Huami ha appena dichiarato che svelerà il nuovo sistema operativo per i futuri wearable del brand, unitamente al nuovo chipset che alimenterà gli stessi.

