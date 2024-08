Amazfit GTR 2, il prezzo crolla a soli 69,99€: Alexa e 14 giorni di autonomia

L’Amazfit GTR 2, nella sua versione aggiornata del 2022, è uno smartwatch versatile e ricco di funzionalità, attualmente in offerta su Amazon a 69,90€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale. Questo dispositivo è pensato per chi cerca un equilibrio tra stile, prestazioni e praticità. E poi c’è perfino Alexa integrata.

Dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel, l’Amazfit GTR 2 offre un’esperienza visiva eccellente, con colori vivaci e un’ottima luminosità, che lo rende facilmente leggibile in qualsiasi condizione di luce. Il design elegante, con il vetro curvato che si fonde armoniosamente con la cassa in acciaio, dona al dispositivo un aspetto premium, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM permette di utilizzarlo senza problemi anche durante attività acquatiche come nuoto o snorkeling.

Sul fronte delle funzionalità, il GTR 2 non delude. È equipaggiato con un sensore PPG BioTracker 2 per il monitoraggio continuo del battito cardiaco, e supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), una funzione particolarmente utile per monitorare il benessere durante attività fisiche intense o in ambienti ad alta quota. Questo smartwatch offre oltre 90 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e molto altro, tutte supportate da GPS integrato per un tracciamento preciso delle attività all’aperto.

E’ possibile effettuare chiamate tramite Bluetooth, una funzione che consente di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio senza dover estrarre lo smartphone. Inoltre, il GTR 2 supporta la riproduzione di musica, permettendo di memorizzare fino a 3 GB di brani sul dispositivo per un ascolto diretto senza bisogno di connessione allo smartphone.

L’integrazione con Amazon Alexa offre la comodità di controllare i dispositivi domestici intelligenti e di gestire varie funzioni dell’orologio tramite comandi vocali. Molto bene anche la durata della batteria, che può arrivare a fino 14 giorni senza dover ricaricare. Non perdere l’occasione di averlo a questo prezzo fantastico: rimane ancora poco tempo!