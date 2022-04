Amazfit GTR 2 42 mm con GPS e display AMOLED a prezzo WOW (59€)

Quando si parla di smartwatch economici e ricchi di numerose feature Amazfit GTR 42mm è il modello che non puoi farti scappare, a maggior ragione oggi che è in offerta su Amazon a un prezzo ghiotto.

Infatti, ad appena 59€, con un coupon di sconto del 25%, hai l'opportunità di allacciarti al polso un device completo di tutto.

Amazfit GTR 42mm è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo (sconto del 25%)

Amazfit GTR è uno tra i pochi smartwatch di fascia economica ad arrivare con il modulo GPS integrato: allaccia il wearable al polso, esci in strada ad allenarti e registra con precisione la tua posizione anche se lasci il telefono a casa. Compatto e munito di una cassa impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), il fitness tracker di Amazfit dispone di un buon pannello AMOLED ad alta risoluzione pensato per garantirti un'alta leggibilità delle notifiche e di ogni informazione a schermo anche sotto la luce diretta del sole.

Lo smartwatch di Amazfit diventa in un battibaleno il tuo coach personale per via del supporto a 12 modalità sportive e al tracking intelligente di alcuni parametri vitali, come ad esempio il battito cardiaco 24/7, la qualità del sonno e molto altro. Inoltre, Amazfit GTR 42mm dispone di una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 2 settimane di autonomia a fronte di una ricarica: dimenticherai l'ultima volta che l'hai collegato al caricabatterie.

Non perdere altro tempo: acquista subito lo smartwatch di Amazfit in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi farti scappare. Una volta allacciato al polso ti chiederai come hai fatto senza tutto questo tempo, soprattutto considerando l'ottimo rapporto qualità/prezzo a cui viene venduto. Infine, ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 25%” per caricare nel carrello di Amazon il prezzo aggiornato e ancora più conveniente.

