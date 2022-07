Amazfit Bip U PRO, il LUSSO fatto a smartwatch ma con prezzo MINI

Spesa minima ma resa massima con questo smartwatch al polso. Stai cercando un prodotto perfetto? Affidati a Amazfit Bip U PRO scopri cosa significa il termine “lusso”. Nonostante sia accessibile a tutti, è un prodotto completo di tutto e soprattutto comodo come non mai.

Attualmente in promozione su Amazon, lo porti a casa con appena 44,99€ grazie a un ribasso del 36% che non devi sottovalutare. Voglia di scoprire di cosa è capace? Acquistalo al volo con un click.

Prima fatti dire che le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit Bip U PRO, lo smartwatch che ti conquista

Colorazione nera e design lineare. Lo metti al polso tu, lei, lui, oggi ma anche domani e per sempre. Praticamente perfetto per qualsiasi esigenza, non vorrei elogiarlo così tanto ma dove si trovano dei lati negativi?

Creato per stupirti, ha un display ampio e che personalizzi a piacere. Con la risoluzione elevata è impossibile non leggere tutte le notifiche con un unico colpo d’occhio. Elemento da non sottovalutare soprattutto mentre pratichi sport.

Proprio in merito a questo ti informo che hai più di 60 modalità, il GPS è integrato per rilevazioni ad hoc e non hai neanche limitazioni. Totalmente impermeabile, lo smartwatch non si scalfisce e non si rovina quando messo a dura prova.

Oltre a questo hai sensori integrati anche per il benessere, infatti tieni sotto controllo la frequenza cardiaca come l’ossigenazione e come dormi o quanto sei stressato.

Batteria? Con una carica hai 9 giorni di autonomia.

Cosa stai ancora aspettando? Io ti ho solamente riportato le feature più interessanti ma sappi che non sono le uniche. Acquista il tuo Amazfit Bip U PRO in grande offerta, collegati ora su Amazon e rendilo tuo con appena 44€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.