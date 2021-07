Amazfit Bip U Pro, con GPS integrato, torna in sconto assurdo su Amazon. Lo smartwatch di marca, completo e bello, che cercavi l'hai trovato. Completa l'ordine ora, pochi pezzi disponibili. Spedizioni rapide e gratis!

Amazfit Bip U Pro con GPS: sconto super su Amazon

Un prodotto così, con tutte queste caratteristiche, non lo trovi facilmente a questo prezzo. Un ampio display super visibile da ben 1,43″: perfetto per leggere le notifiche più importanti dello smartphone direttamente dal polso. Una comodità unica, specialmente se non si tratta di avvisi importanti: eviterai di perdere tempo.

Tutto qui? Certo che no! Questo wearable è un gioiellino progettato anche per gli amanti dello sport. Infatti, integra il GPS, che ti permetterà di tenere traccia con una precisione assurda dei tuoi allenamenti, anche se non porterai con te lo smartphone: non serve! Immagina, a disposizione hai 60 modalità sportive fra le quali scegliere e ci sono anche quelle in acqua: non preoccuparti, è impermeabile fino a 5 metri di profondità (certificazione 5ATM).

Oltre a questo, una chicca che amerai è questo lo smartwatch integra anche l'assistente vocale Alexa: chiedile qualsiasi cosa, direttamente dal polso!

Per finire, non dimenticare il lato “salute”: Amazfit Bip U Pro diventa all'occorrenza un eccezionale monitor per controllare battito cardiaco, quantità di ossigeno presente nel sangue, qualità del riposo notturno e non solo. Affida a lui anche il tuo benessere e tocca con mano i benefici nel lungo periodo.

Insomma, un prodotto tutto in uno, che è anche super personalizzabile grazie ai tanti quadranti disponibili. Il momento di fare il tuo affare è adesso, direttamente su Amazon: metti il prodotto nel carrello e completa l'ordine. Lo sconto finale lo vedrai direttamente prima di pagare. Il prezzo sarà di 47,99€ appena con spedizioni rapide e gratis!

Ti piacciono queste chicche? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch