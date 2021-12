Amazfit Bip U Pro CROLLA a 49€ su Amazon: GPS e Alexa al polso

Ci sono alcune promozioni Amazon, come quella attualmente attiva su Amazfit Bip U Pro, che vanno prese al volo. Questo smartwatch è un concentrato di tecnologia, che ti offre anche il pieno supporto all'assistente vocale Alexa oltre al GPS integrato. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 49,90€ invece di 79,90€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: promo super limitata.

Amazfit Bip U Pro: super prezzo su Amazon

Un dispositivo molto interessante sotto il profilo estetico: il tuo nuovo assistente da polso si abbinerà perfettamente a qualsiasi outfit. Un ampio display da 1,43″, ad alta visibilità, è la soluzione perfetta per leggere notifiche, chiamate in arrivo, promemoria e altre informazioni. Tutto, senza dover prendere lo smartphone.

Scegli fra 60 modalità di allenamento la tua preferita e tieni traccia delle tue performance. Non dimenticare che puoi contare sul GPS integrato e anche sulla certificazione 5ATM. Puoi immergere il dispositivo in acqua fino a 50 metri, perfetto per it tuoi sport acquatici. Ancora, affiati a lui per monitorare la tua salute: battito cardiaco, quantità dell'ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno. Tutto a portata di schermo.

Per finire, una vera chicca: hai idea di quanto sia bello avere – sempre pronto al polso – l'assistente vocale Alexa? Puoi chiedere informazioni, creare liste della spesa, controllare il meteo. Puoi persino gestire la casa smart!

Insomma, questo piccolo – grande – concentrato di tecnologia a questo prezzo è un autentico affare. Non perdere l'occasione di portare a casa Amazfit Bip U Pro a 49,90€ invece di 79,90€. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine: spedizioni rapide e gratis, in tempo per Natale.