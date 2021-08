L'eccellente Amazfit Bip U è in gran sconto su Amazon, ma per pochissimo: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine. Lo porti a casa a 39,99€ invece di 69,99€: lo sconto è del 42% e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine rapidamente: pochi pezzi disponibili.

Amazfit Bip U in sconto assurdo su Amazon

Un display enorme da 1,43″, che ti permetterà non solo di avere sotto controllo tutte le notifiche che riceverai sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth. Potrai anche personalizzare il pannello, scegliendo fra le decine di quadranti a disposizione.

Questo gioiellino ha una vocazione per lo sport che è super spiccata: sceglie fra 60 modalità di workout il tuo preferito. Allenati, tieni traccia delle tue performance a poi scarica i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS. C'è addirittura la certificazione 5ATM, che ti consentirà di tenere al polso il tuo wearable quando ti immergi.

Tutto qui? Potrebbe, considerando che si tratta di uno smartwatch costruito con materiali di altissima qualità, che ora prendi a prezzo assurdo. Tuttavia, c'è tutta la parte dedicata alla salute della quale tenere conto. Sfrutta il tuo gioiellino per controllare il battito cardiaco, ma anche la quantità di ossigeno presente nel sangue e la qualità del tuo riposo notturno.

Insomma, Amazfit Bip U è un wearable praticamente top di gamma, che ora prendi spendendo pochissimo, ma solo su Amazon: spunta il coupon in pagina rapidamente e completa l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

