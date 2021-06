Amafit Bip U a 39,99€ è un'occasione d'oro e te la offre Amazon. Lo so, il tuo pensiero è quello che uno smartwatch, che sia davvero buono e di un brand noto, debba necessaria avere un prezzo particolarmente elevato. Tendenzialmente è così, ma – quando capitano occasioni come questa, puoi solo approfittarne al volo, arrivando prima degli altri. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Bip U in sconto super su Amazon

Partiamo dal brand, Amazfit: nato da una costola di Xiaomi, ad oggi è totalmente indipendente ed offre wearable di alto livello a prezzi più che concorrenziali. Già questo, sarebbe sufficiente a garantirti che prodotto ti sto raccontando oggi.

Ed in effetti, lo smartwatch che ho scovato in sconto è estremamente completo, oltre che bello ed elegante esteticamente. Ad essere predominante, è un enorme display da 1,43″ di tipo AMOLED, che garantisce perfetta visibilità anche sotto luce diretta del sole.

Tutte le informazioni che ti servono, puoi finalmente vederle dal polso, senza dover prendere in continuazione lo smartphone. Notifiche, promemoria, SMS, telefonate e non solo: collegalo in Bluetooth al tuo device principale e sarai pronto.

Naturalmente, questo gioiellino è ben noto anche per la vocazione sportiva: potrai scegliere il tuo preferito fra ben 60 tipi di workout. Non manca nemmeno la certificazione 5ATM, che garantisce l'impermeabilità e quindi il supporto a sport come il nuoto! Allenati e tieni sotto controllo le tue performance con estrema precisione, anzi: non trascurare la salute! Con lui, potrai monitorare costantemente il battito cardiaco, ma anche il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Per finire: personalizza il tuo stile. Oltre che bello e di design, Amazfit Bip U è anche personalizzabile: sceglie fra decine di quadranti quello che più ti piace. Cambialo quando vuoi e sfoggia sempre un orologio intelligente “nuovo”.

Insomma, questo smartwatch è un gioiellino e ora l'affare lo fai su Amazon: accaparratelo adesso a 39,99€ ed approfitta di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

