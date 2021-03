Amazfit Bip U è bello, discreto e completo. Con i super sconti eBay di oggi, lo porti a casa a 36,99€ con spedizioni assolutamente gratuite. Il prodotto arriverà a casa tua in pochissimi giorni.

Si tratta solo di una delle tante occasioni in sconto che puoi trovare sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net (iscriviti gratis a questo indirizzo).

Amazfit Bip U: super prezzo su eBay

Un ampio display HD da 1,43″ per leggere in modo chiaro e completo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Un’ampia batteria, che ti permetterà fino a 9 giorni di autonomia energetica senza dover ricorrere alla ricarica. Uno smartwatch perfetto per lo sport, ma anche per tenere sotto controllo la salute, grazie alla presenza del sensore per il battito cardiaco ed a funzionalità dedicate.

Per accaparrarti subito Amazfit Bip U a 36,99€ da eBay, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e completare l’acquisto prima che la promozione finisca.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch