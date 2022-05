Amazfit Bip S: smartwatch con batteria infinita e GPS a prezzo SHOCK

Nel vasto mondo degli smartwatch economici il modello Amazfit Bip S è indicato da tutti come il migliore per rapporto qualità/prezzo, e in queste ore l’offerta di Amazon disponibile a questo link lo fa precipitare a un nuovo prezzo che non puoi farti assolutamente scappare.

Infatti, ad appena 41€, grazie a uno sconto ulteriore del 14%, puoi ricevere a casa in appena 1 giorno un device che dispone di un gran numero di funzionalità che imparerai ad amare sin dal primo giorno.

Amazfit Bip S sbarca su Amazon con una offerta che non puoi lasciarti scappare

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: Amazfit Bip S monta un ottimo display da 1.28” con lavorazione che riduce i riflessi e ti garantisce un’alta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, un’autonomia infinita che ti garantisce fino a 40 giorni di utilizzo, GPS+GLONASS integrato ideale per tracciare i tuoi spostamenti all’aperto anche senza lo smartphone e molto altro.

Inoltre, il fitness tracker è in grado di monitorare fino 17 modalità di allenamento per valutare le tue prestazioni fisiche e darti modo di migliorare grazie ai consigli mostrati all’interno dell’applicazione mobile. Non sottovalutare nemmeno la sua completa compatibilità con iOS e Android per darti la possibilità di gestire tutte le sue funzioni indipendentemente dal tuo smartphone.

Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito l’ottimo smartwatch economico di Amazfit; resterai piacevolmente colpito dalla sua qualità, le sue innumerevoli funzioni e soprattutto la batteria che ti garantisce lunghe giornate di utilizzo senza mai lasciarti a secco. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 14%” in pagina per caricare il prodotto nel carrello di Amazon a un prezzo ancora più vantaggioso.