Amazfit Bip S Lite è oggi l'offerta che non potete farvi scappare grazie a un prezzo mai visto prima su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis. Dove è allora il problema? I pezzi a disposizione sono davvero pochi e l'offerta dura solo poche ore. Quindi affrettatevi!

Amazfit Bip S Lite: caratteristiche principali

Il suo ampio display always on garantisce un ampio angolo di visione e un dettaglio presente solo in dispositivi molto più blasonati. Con una batteria che dura fino a 30 giorni, lo caricate una volta e poi lo usate per mille operazioni per un sacco di tempo.

Tra le funzionalità principali troviamo sport, con 14 modalità sportive con le quale potrete tenere traccia con precisione dei vostri allenamenti e poi scaricare tutto sull'applicazione per Android ed iOS; c'è addirittura la certificazione 5ATM, che vi permetterà di usarlo in acqua per tenere conto dell'attività di nuoto. Salute e benessere per monitorare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e un sistema avanzato (denominato PAI) di valutazione della salute generale.

Infine assistente personale personalizzabile scegliendo tra oltre 150 quadranti con cui leggere in un attimo tutte le notifiche (applicazioni, messaggi e telefonate), ricevere promemoria, usarlo come sveglia, leggere le previsioni del tempo e tante altre ancora.

Insomma, uno smartwatch di marca come Amazfit Bip S Lite a 33,91 euro venduto direttamente su Amazon non potete farvelo scappare. Tutto quello che dovete fare è completare subito l'acquisto perché altrimenti nelle prossime ore non lo troverete più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

