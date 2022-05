Amazfit Bip S Lite al MINIMO STORICO su Amazon: 31€ ed è già tuo

Amazfit Bip S Lite può fare affidamento su numerose funzionalità che, nella stragrande maggioranza dei casi, troveremmo a bordo di smartwatch dal prezzo certamente più elevato. Il dispositivo ti assisterà durante gli allenamenti, fornendo statistiche e consigli per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da sottolineare anche ottima qualità costruttiva, dettaglio per nulla scontato.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 18% da spuntare direttamente in pagina, lo smartwatch Amazfit sarà tuo con poco più di 31 euro.

Amazfit Bip S Lite in offerta su Amazon ad un prezzo formidabile

L’apparecchio gode dell’Always On Display. Salta subito all’occhio il pannello transflettivo a colori ed a basso consumo energetico: ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Amazfit Bip S Lite mostrerà sempre notifiche, messaggi, promemoria e tutte le altre informazioni di cui potresti aver bisogno.

Amazfit Bip S Lite è il compagno ideale per gli atleti: 14 modalità sportive sapranno fornire utili indicazioni circa velocità di marcia, frequenza cardiaca, distanza percorsa e tanto altro ancora. Un device impermeabile che potrà essere utilizzato anche in condizioni proibitive. Nessun problema di autonomia: il software ottimizzato ti consentirà di avere lo smartwatch al polso per ben 30 giorni. L’estrema morbidezza del cinturino renderà incredibilmente confortevole l’utilizzo dell’orologio smart.

Ti conviene non perdere tempo, i modelli disponibili stanno già terminando: metti nel carrello il tuo nuovo Amazfit Bip S Lite, lo riceverai a casa nel giro di qualche giorno e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.