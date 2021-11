Amazfit Bip S Lite a 29€: pura FOLLIA al Black Friday Amazon

Amazfit Bip S Lite è uno smartwatch pazzesco. A un prezzo bassissimo, offre un sacco di funzionalità e un'autonomia energetica assurda: fino a 30 giorni di utilizzo senza ricorrere alla ricarica della batteria. Un wearable che in occasione del Black Friday Amazon porti a casa a 29,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Bip S Lite in sconto pazzesco al Black Friday

Perché lui? Perché a questo prezzo non ha rivali. Un vero e proprio smartwatch, che costa meno di uno smart band economico. Sull'ampio display (dotato di funzionalità always-on) puoi leggere notifiche, promemoria, avvisi, identità del chiamante: tutte informazioni per le quali, diversamente, dovresti armarti di smartphone. Naturalmente, puoi anche personalizzarlo come preferisci, scegliendo fra ben 150 watch face differenti.

Lascialo al polso mentre ti alleni: questo gioiellino non solo fa da activity tracker, ma è anche programmato per supportare ben 14 modalità di workout. Devi solo scegliere la tua preferita. Per finire, attenzione anche alla salute. Controlla il battito cardiaco per 24 ore al giorno, valuta la qualità del sonno e affidati all'indice “PAI” per la valutazione del tuo stato di benessere e salute generale.

Insomma, a questo prezzo, Amazfit Bip S Lite è un autentico affare. Puoi averlo in blu tenue, nero oppure rosa: scegli il modello che preferisci e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Lo prendi a 29,99€ e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.