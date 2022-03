Amazfit Bip S Lite a 25€ è TOP: display always on, batteria 30 giorni

Amazfit Bip S Lite a 25€ è lo smartwatch da avere assolutamente. Un wearable super leggero, super completo e dotato di caratteristiche che lo rendono incredibilmente interessante. Grazie al particolarissimo display, godi di tecnologia always on, ma anche di un'autonomia energetica che arriva fino a 30 giorni.

Con le promozioni Amazon del momento, l'affare è d'oro: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per prenderlo a 25€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Amazfit Bip S Lite: lo smartwatch che non pesa

Il fatto di essere così sottile e leggero è certamente il primo pregio di questo prodotto. Anche chi non sopporta ingombri importanti al polso, può approfittarne: lo usi, ma ti ricordi che c'è solo quando serve perché non pesa.

L'ampio display però puoi sfruttarlo in un sacco di occasioni per controllare notifiche, avvisi, promemoria e altri preziose informazioni. Tutto senza dove prendere lo smartphone al quale è collegato il tuo dispositivo. In più, grazie alla funzionalità always on, sarà sempre tutto visibile. Non dovrai preoccuparti dell'autonomia energetica: la tecnologia transflettiva dello schermo ti permette di avere questa utile funzionalità, godendo comunque di una batteria che arriva fino a 30 giorni.

Quando fai sport, ci pensa lui a tenere sotto controllo i dati relativi alla tua sessione di allenamento. A disposizione hai un bel numero di workout specifici: basta scegliere il tuo preferito. Presente anche la certificazione 5ATM, che ti garantisce perfetta resistenza all'immersione in acqua.

Ancora, questo dispositivo si pone anche come assistente personale per la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno, ma anche una tecnologia che ti permette di avere un monitor preciso che controlla – tramite algoritmi specifici – il tuo livello di benessere.

Insomma, Amazfit Bip S Lite è un ottimo smartwatch e a questo prezzo prezzo rappresenta il classico gadget tech da prendere al volo. Fra l'altro, la versione in sconto è quella di colore blu scuro, la più bella. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa l'ordine. Te lo accaparri a 25€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.