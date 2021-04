Amazfit Bip S è uno dei migliori smartwatch economici presenti sul mercato e oggi potete acquistarlo a soli 49,99 euro grazie a un coupon sconto di 20 euro di Amazon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello. Spendere poco non è sempre sinonimo di prodotto scadente, infatti in questo caso vi troverete al polso uno smartwatch perfetto per lo sport, grazie anche al GPS integrato.

Amazfit Bip S: ottimo sconto su Amazon

L’Amazfit Bif S è un dispositivo super leggero, ma dotato di un ampio, definito e luminoso display da 1,28 pollici, che vi permetterà di tenere sotto controllo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone, ma non solo. Infatti, è un dispositivo nato principalmente per accompagnarvi durante le più disparate attività sportive: non a caso c’è il GPS integrato e il supporto a diversi tipi di sport e attività di varia natura.

Amazfit Bip S è anche un valido alleato per la salute, grazie a funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco e la valutazione PAI. Non manca l’ottima autonomia energetica con una durata fino a 40 giorni in caso di utilizzo base e fino a 15 giorni in caso di utilizzo tipico, un’applicazione per Android e iOS realizzata per permettere allo smartwatch di interfacciarsi senza problemi con i vostri device e un’impermeabilità fino a 5 ATM.

In questa fascia di prezzo è veramente difficile pensare di trovare di meglio, per questo – se vi serve un nuovo wearable – non perdete l’occasione di portare a casa Amazfit Bip S a 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

