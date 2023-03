Amazfit Bip 3: lo smartwatch ideale a un prezzo TOP

Il vostro compagno di viaggio per una vita più sana è sicuramente lo smartwatch Amazfit Bip 3 pensato per la vostra quotidianità e sarà un ottimo partner intelligente per il vostro telefono. Oggi lo trovate su Amazon a soli 49,49 euro con uno sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Smartwatch Amazfit Bip 3: caratteristiche principali

Grazie al suo display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici potrete vedere tutte le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati di salute e fitness con una qualità straordinaria. Avrete la possibilità di monitorare la vostra salute tenendo sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue in appena 25 secondi, monitorare la frequenza cardiaca e il livello di stress tutto il giorno e anche monitorare le fasi del sonno. Per i tipi più sportivi potrete scegliere 60 modalità sportive diverse e tramite la funzione Target Pace dello smartwatch potrete impostare e superare i vostri obiettivi di andatura. Inoltre, non dovrete preoccuparvi del contatto con l’acqua grazie alla sua impermeabilità.

Leggerissimo ed elegante lo smartwatch Amazfit Bip 3 presenta al suo interno una potentissima batteria che vi permetterà di utilizzarlo fino a 14 giorni senza preoccupazioni. In più avrete la possibilità di personalizzare lo sfondo del vostro orologio come più vi piace scegliendo tra gli oltre 50 quadranti disponibili. Non fatevi scappare questa fantastica opportunità e acquistate l’orologio perfetto per voi a soli 49,49 euro con uno sconto del 17%, approfittando anche della consegna rapida e gratuita in tutta Italia con Amazon Prime.

