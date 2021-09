Amazfit Band 5: sconti da pazzi su questo gioiellino

Acquistare un fitness tracker non è semplice, ma se ti affidi ad Amazfit Band 5 nulla può andare male. Lo trovi su Amazon in offerta a soli 29,90€, un'occasione veramente unica se consideri che il ribasso è del 34%. Lo ordini e lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi per il massimo del comfort, cosa vuoi di più?

Amazfit Band 5: tutto al posto giusto con questo tracker

Semplicissimo nell'aspetto, Amazfit Band 5 nasconde un cuore veramente tecnologico. Con la sua estetica in colorazione nera e lineare, lo adatti a ogni tipo di occasione per non dovertene privare mai.

Rispetto al modello precedente è stato adornato di un display OLED con colori vividi e dimensioni perfette per una lettura istantanea delle informazioni, in qualsiasi occasione. Il quadrante lo personalizzi finanche come vuoi per renderlo subito più vicino alle tue esigenze.

Al suo interno trovi non solo dei tracciatori dell‘attività fisica, ma anche dedicati al benessere. Infatti hai a portata di polso un cardiofrequenzimetro, un monito del sonno, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e del ciclo mestruale. Collegandolo all'applicazione su smartphone, raccogli tutti i dati abitualmente per avere un diario della tua salute eccellente.

Non mancano all'appello più di 11 modalità sportive e il certificato d'impermeabilità che te lo fa utilizzare fino a 50 metri di profondità. Per rimanere al passo con ciò che succede nella tua vita, sfrutta le notifiche intelligenti che ti avvisano riguardo a notifiche per app, SMS e chiamate in arrivo.

Ps: anche la batteria è favolosa con i suoi 15 giorni di autonomia.

Acquista subito il tuo Amazfit Band 5 su Amazon a soli 29,90€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno con spedizioni gratuite. Se sei membro Prime non fare nient'altro che click su “acquista ora”, se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro.