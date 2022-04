Amazfit Band 5 rimane la REGINA: batteria da 15 giorni, tecnologie TOP

Non scendere più a compromessi quando ti alleni. D'ora in poi non hai più bisogno di portarti lo smartphone dietro perché con un assistente così eccezionale come Amazfit Band 5 al tuo polso non puoi che andare alla grande.

Questa smartband è una delle più ambite sull'intero mercato perché non solo costa poco ma grazie a tutte le tecnologie che integra al suo interno è un po‘ come se avessi un personal trainer a portata di mano. Ora che è in promozione su Amazon non puoi proprio perdertela dal momento che con un solo click, se non aspetti troppo tempo, risparmi il 40% sul prezzo di listino e la fai diventare tua con appena €26,90.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite per oggi in tutta Italia con Prime attivo.

Amazfit Band 5: se ancora oggi è una delle più ambite c'è un motivo

Non sono io a decreto parla come una delle migliori ma bensì le 11.000 recensioni positive che la lodano sotto tutti i punti di vista. Amazfit Band 5 è stata creata per stupirti e credimi, una volta che la indossa il tuo polso, te ne accorgi fin dal primo momento.

Disponibile in colorazione nera è perfetta sia per lui che per lei ma non ti preoccupare perché con il suo design slim ed elegante non ti dà mai fastidio permettendoti di indossarla tutto il giorno tutti i giorni senza mai separartene.

A stupirsi ancora di più è il display dalla forma allungata e con colori vividi che puoi personalizzare a piacimento e che ti mette a portata di vista tutto ciò di cui hai bisogno. Non è un mistero che al suo interno siano presenti dei sensori di prima qualità con cui vengono tracciate sia le tue attività sportive che i parametri del benessere come ad esempio la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno.

Completano l'esperienza Premium la presenza di Amazon Alexa integrata e una batteria che con una sola carica è capace di durare fino a 15 giorni consecutivi.

Non perderti per nessuna ragione al mondo la Amazfit Band 5 su Amazon con uno sconto del 40%. Apri la pagina e te la porti a casa con appena €26 e qualche centesimo per rendere il tuo polso al passo con i tempi.