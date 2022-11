Amazfit Band 5: OFFERTACCIA EPICA su Amazon ad appena 29€

Inutile girarci attorno: appena 29€ per la super smartband economica Amazfit Band 5 è l’occasione perfetta da prendere al volo su Amazon, ma solo se fai in fretta. Infatti, se l’acquisti adesso, a questo prezzo sono incluse anche le spese di spedizioni con consegna rapida inclusa (solo con i servizi Prime).

Leggera, comoda da indossare, ricca di sensori e super economica, la smartband del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Appena 29€ su Amazon per la super smartband Amazfit Band 5

Nonostante il prezzo molto aggressivo, Amazfit Band 5 monta un bel display ad alta risoluzione con una buona illuminazione anche sotto la luce diretta del sole, è impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità e monta una batteria che ti assicura senza problema fino a 15 giorni di autonomia.

A tutto ciò, come dicevamo qualche riga più su, si sommano anche numerose funzionalità da non sottovalutare, tra cui: pieno supporto ad Amazon Alexa per gestire la smart home (e non solo) direttamente dal polso con la tua voce, il monitoraggio costante del battito cardiaco, il tracciamento della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche il tracking di moltissimi tipi di allenamento all’aperto o in palestra.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la straordinaria smartband economica del colosso cinese fintanto che puoi acquistarla ad appena 29€. Solo oggi hai la certezza di allacciarla al polso entro domattina con le consegne rapide e gratuite dei servizi Prime.

