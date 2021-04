Sei in cerca di un fitness tracker? Amazfit Band 5 è in offerta su Amazon a soli 32,99€. Il ribasso del 27% corrisponde a uno sconto effettivo di 12,00€ che rende l’acquisto immediatamente più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Amazfit Band 5: perché sceglierlo come alleato

Con un design semplice e lineare, Amazfit Band 5 si presenta con un fitness tracker delicato e che adatta perfettamente sia ai polsi maschili che femminili. Disponibile nella sua colorazione nera, acquista un tocco casual per essere sempre indossato.

Il display allungato offre una buona visione e può ospitare numerose informazioni per essere sempre informati sullo stato di salute.

I sensori integrati al suo interno consentono la rilevazione di diverse informazioni. È presente, ad esempio, il monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo e il monitoraggio del sonno per ricevere analisi sulla qualità di quest’ultimo. Da non sottovalutare la tecnologia OxygenBeats con cui monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Degna di nota è la batteria che assicura 15 giorni di autonomia e che non richiede, dunque, ricariche frequenti. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 ATM e può essere utilizzato anche in ambienti difficili.

Per le donne, infine, è presente il monitoraggio della salute femminile per tenere sotto controllo il ciclo mestruale.

Puoi acquistare il fitness tracker Amazfit Band 5 a soli 32,99€ su Amazon nella sua colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne, in conclusione, sono gratuite anche per chi effettua il primo ordine su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch