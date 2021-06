Amazfit Band 5 è uno smartwatch dal rapporto qualità prezzo davvero incredibile dato che, oltre a essere elegante e versatile, è anche dotato di supporto all’assistente vocale Alexa e di saturimetro. Su Amazon adesso lo portate a casa a 24,99 euro con spedizioni rapide e gratis.

Amazfit Band 5: super sconto su Amazon

Super leggero ed accattivante esteticamente, lo mettete al polso e lo tenete tutto il giorno senza particolari fastidi. L'Amazfit Band 5 è dotato di assistente personale così che possiate leggere tutte le notifiche direttamente dal display e non manca nemmeno la possibilità di usarlo anche con l’assistente vocale Alexa. Diventa un ottimo compagno per lo sport grazie alle tante modalità supportate. Potrete, quindi, godere di un buon supporto per registrare le vostre performance, da scaricare poi all’interno dell’applicazione. Infine, ottimo il controllo della salute per misurare costantemente il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, ma anche il livello di ossigeno presente nel sangue, come un vero e proprio saturimetro.

Insomma, bello e completo, oltre che garantito da un marchio ormai leader nel settore di wearable. Per accaparrarvi subito Amazfit Band 5 a 24,99 euro, tutto quello che dovete fare è collegarvi a questo indirizzo e completare l’acquisto prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

