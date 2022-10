Amazfit Band 5 con Alexa al polso: a 21€ è praticamente REGALATO

Amazfit Band 5 crolla di prezzo grazie alle Offerte Esclusive Prime su Amazon. Puoi portare a casa questo eccellente wearable, con supporto all’assistente vocale Alexa, a prezzo piccolissimo. Bastano 21€ circa appena per accaparrartelo, ma dovrai essere velocissimo perché finirà subito.

Amazfit Band 5 imperdibile su Amazon

Un wearable che non potrebbe essere più completo. Un concentrato di tecnologia ancora attualissimo, che ti permette di gestire rapidamente le notifiche in arrivo, ma non solo. Controlla la quantità di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e diversi parametri legati a salute e benessere.

Un dispositivo bello esteticamente, perfetto per accompagnarti durante l’attività sportiva: scegli lo sport che preferisci fra i tanti a disposizione, allenati e tieni traccia con estrema precisione dei dati relativi alle tue sessioni di allenamento.

Eccellente anche l’autonomia energetica. La vera chicca, che rende unico questo gioiellino, è la possibilità di interagire con l’assistente vocale di Amazon – ovvero Alexa – direttamente dal polso. Chiedile qualsiasi cosa: gestisci anche la casa smart direttamente dal tuo smart band. Comodissimo, ti eviterà di dover prendere ogni volta lo smartphone.

Non perdere l’occasione di portare a casa Amazfit Band 5 a pochi spiccioli, grazie alle Offerte Esclusive Prime. Completa l’ordine al volo per averlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata, sii veloce.

