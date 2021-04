Amazfit Band 5 è in super offerta su eBay a 25€ ed ecco perché dovresti approfittare dell’occasione e non perderlo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite: il prodotto sarà a casa tua in una manciata di giorni.

Amazfit Band 5 in super sconto su eBay

Bello, ma soprattutto super completo, questo wearable è quello che ti serve se vuoi spendere poco e mettere al polso un prodotto al quale manca niente.

Questo smart band è il perfetto alleato per lo sport, grazie a tantissime modalità supportate e non solo: è anche un ottimo strumento per tenere sotto controllo la salute. Infatti, c’è il sensore per il battito cardiaco e anche la possibilità di sfruttarlo come saturimetro per controllare il livello di ossigeno presente nel sangue.

Una delle peculiarità più interessanti di questo dispositivo è che supporta l’assistente vocale Amazon Alexa. Infatti, c’è un microfono integrato che ti permetterà di chiedere ad Alexa quello che più ti serve: potrai anche gestire la casa smart.

Per approfittare subito dell’eccellente offerta eBay – e portare a casa Amazfit Band 5 a 25€ – circa devi mettere il prodotto nel carrello e, prima di pagare, inserire il codice sconto “PITMIFEST21”.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, il prodotto arriverà a casa in pochi giorni. Non perdere le migliori offerte Amazon e eBay: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

