Amazfit Band 5 a 20€ è FOLLIA: Alexa, 11 sport e saturimetro (Amazon)

Amazfit Band 5, lo smartband intramontabile, crolla a pochi spiccioli su Amazon. Un dispositivo super completo, che ti permette addirittura l’interazione con Alexa e non solo. Resistente a immersioni in acqua fino a 50 metri, fra le 11 modalità sportive specifiche supportate, c’è anche il nuoto. Ancora, è dotato di un sacco di feature dedicate alla salute: non solo battito cardiaco, ma anche quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e – se utilizzato da una donna – monitoraggio del ciclo.

Con gli sconti del momento, che anticipano i super saldi estivi, lo porti a casa a un prezzo ridicolo. Come un prodotto economico di concorrenza, ma con tutta la qualità di un dispositivo eccezionale. Accaparratelo adesso a 20€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Band 5 (quasi) regalato su Amazon

Quando si arriva a cifre simili, per un prodotto del genere, c’è da andare a colpo sicuro e non pensarci su troppo. Basti considerare che a bordo di questo gioiellino c’è un display AMOLED, che garantisce visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luminosità, praticamente.

L’integrazione nativa con Alexa è uno dei punti che preferisco in assoluto. Essenzialmente, utilizzando la voce puoi interagire con l’assistente vocale semplicemente utilizzando la voce: casa smart e informazioni, a portata di polso. Allo stesso modo, senza prendere lo smartphone puoi controllare le notifiche ricevute.

Salute e sport al primo posto. Diverse la modalità di allenamento specifiche supportate e tante le feature dedicate alla salute. Per finire, non dovrai preoccuparti di sfruttare al massimo il suo potenziale: la batteria dura fino a 15 giorni!

Insomma, a questo prezzo, Amazfit Band 5 è decisamente lo smartband definitivo. Non perdere l’occasione di fare un affare super ghiotto e portalo adesso a casa a 20€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata e valida solo sul modello con cinturino arancione.

